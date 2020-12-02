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Koronavirüse karşı mücadele sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, Koronavirüse karşı sürdürdüğü ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız biçimde devam ederken belediye ekiplerinin ilaçladığı bina sayısı 3 bin 270’e ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi, Koronavirüse karşı sürdürdüğü ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız biçimde devam ederken belediye ekiplerinin ilaçladığı bina sayısı 3 bin 270'e ulaştı.


Tepebaşı Belediyesi tarafından koronavirüs süreci ile birlikte gerçekleştirilen halk sağlığına yönelik uygulamalar hız kesmeden sürdürülüyor. Kent halkının sağlıklı bir ortamda yaşamlarına devam edebilmesi adına pandemi süresince ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi, bu kapsamda resmi ve kamu binaları dahil olmak üzere okul, cami, berber ve kuaförler, aile sağlığı merkezleri, PTT şubeleri, muhtarlık binaları, belediye merkezleri ile toplam 3 bin 270 binada çalışma yaptı.


DSÖ onaylı, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilaç kullanılıyor


İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor.


Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmaların devam edeceğini belirterek, Koronavirüse karşı iş yerlerinde ve evlerde dezenfektasyon işlemlerini vatandaşların kendilerinin de yapabileceğini belirtiyor.

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