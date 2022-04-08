İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Korucuyu aileler hakkında tanıtım toplantısı yapıldı

Beylikova’da ‘Gönül Elçileri Projesi’ çerçevesinde koruyucu aileler hakkında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Beylikova'da ‘Gönül Elçileri Projesi' çerçevesinde koruyucu aileler hakkında tanıtım toplantısı düzenlendi.


Eskişehir'in Beylikova ilçesinde ‘Gönül Elçileri Projesi' çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Koruyucu Aile Programı hakkında tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu, İl Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy, ilçe kamu kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.