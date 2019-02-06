Koruma altında olan asırlık çınara bakım yapıldı

Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı uyarınca korumaya alınan anıt ağaca bakım, budama, mantar mücadelesi ve restorasyon çalışmaları yaptı. Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemeleri kapsamında daha önce de Anıt Ağaç dallarına destek amacıyla Heykeltıraş Hanefi Yeter'in tasarladığı heykel ile asırlık çınarın korunma altına almıştı.