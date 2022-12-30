Koruma altındaki çocukların ihtiyaçları görüşüldü

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Aile İçi Şiddet Bürosu Cumhuriyet Savcısı Selcan Yılmaz, büro yetkilileri ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları 2 hafta önce hayatını kaybeden 6 yaşındaki N.T.'nin koruma altına alınan 9 ve 12 yaşlarındaki erkek kardeşlerini ziyaret etti. Koruma altında bulunan kardeşlerin durumları hakkında bilgi alındı. İki kardeşin de iyi ve sağlıklı olduğu görülen ziyaretin ardından Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altında bulunan 110 çocuğun eksikleri ve ihtiyaçları görüşüldü. Koruma altında bulunan çocukların bir kısım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Eskişehir Adliyesi'nde bir yardım kampanyası düzenlendi.