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Korumak ve korunmak için maske takın önerisi

Eskişehir Kent Konseyi Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu, insanların toplu olarak bulundukları yerlerin salgın hastalıkların yayılmasında çok önemli rolü olduğunu vurgulayarak korumak ve korunmak için maske kullanılmasını istedi.


Sıcaksular'da Kent Konseyi ek binası önünde açıklama yapan Eskişehir Kent Konseyi Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu adına konuşan Başkan Sadife Aşıcıel, "Gripli, veremli, mantarlı, öksüren, burnu akan, elinde, üstünde milyarlarca bakteri, virüs taşıyan binlerce insanın bindiği toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri, okullar organizmaların en kolay bulaşabildiği ve etkili olduğu yerlerdir. Bu ortamda bulunan herkes kendi mikroplarını getirir ve bırakır" dedi.


Bir çok medeni ülkede hastaların maske takması daha sorumlu bir davranış kabul edilmekte olduğunu hatırlatan Sadife Aşıcıel, şunları söyledi:


"Eskişehir Kent Konseyi Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu olarak bizler de, bugün itibari ile süresi olmayan ve bu şehirde yaşayan herkesin alışkanlık haline getirdiğini görene kadar çalışmalar yapacağımız bir maske takma kampanyası başlatıyoruz. Bunun nedeni ise herkesin salgın hastalıklardan korumaktır. Hepimiz özellikle toplu taşıma araçlarında ve kalabalık alanlarda kendimizi korumak ve eğer kendimiz de herhangi bir virüs varsa başkalarına bulaştırmamak için maske takmalıyız. Uzmanlar, bulaşıcı hastalığı olan kişilerle 1 metre mesafeden yakın temas kurulacağı zaman mutlaka maske takılmasını öneriyor. Tüm dünyada bilinen bir gerçek şudur ki; salgın hastalıkların yayılmasını önlemenin en kestirme ve kesin yolu maske takmaktır. Ayrıca toplu taşıma araçları, çağımızın en önemli ulaşım yollarından biridir. Fakat ulaşım kolaylığı ve rahatlığının yanı sıra özellikle kış aylarında, bir takım hastalıkların bulaşmasını kolaylaştırırken, salgınların da yayılmasında önemli kaynakların başında gelmektedir. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin tramvayların temizliğine gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyoruz. Ancak salgın hastalıkların diğer insanlara bulaşması konusunda aynı hassasiyeti tüm hemşerilerimizden bekliyoruz. Hasta kişilerin enfeksiyon yayması sebebiyle hastanelerimizde bir maske dolabının olması ve görevlilerin hasta olan kişilere maske takmasını önermesi hatta zorunla hale getirilmesini yetkililerden önemle rica ediyoruz."

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