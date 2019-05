Koruyucu aileler için iftar yemeği

Öz ailesinin yanında bakımları sağlanamayan ya da kimsesi bulunmayan çocukların bakım ve yetiştirme sorumluluğunu devlet denetiminde kısa süreli ya da uzun süreli olarak alan aileler için düzenlenen iftar yemeğine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası konuşmalar yapıldı, okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı.

Vali Çakacak, koruyucu ailelerin önemine vurgu yaptı

Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Vali Özdemir Çakacak, koruyucu ailelerin toplum içindeki önemine vurgu yaparak, “Çeşitli sebeplerle aile ortamından uzakta kalan ve devletimizin şefkatine ihtiyaç duyan çocuklarımız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Gönül Elçileri' projesinde koruyucu aile programı ile koruyucu aileler adeta bir can simidi olup, aile sıcaklığından uzak çocuklarımıza sıcak bir yuva özlemini en güzel şekilde sunmaya başlamıştır. Devletimiz, çocuklarımızın tüm maddi ihtiyaçlarını karşılayacak güç ve kudrettedir. Ancak çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu anne ve baba sevgisinin doğal bir aile ortamında karşılanması tüm maddi değerlerin üzerindedir. İşte bu noktada koruyucu aileler olarak sizler çocuklarımızın aile sıcaklığı içinde yaşaması, onların daha sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için büyük gayret gösteriyorsunuz. Çocuklarımızın, siz ailelerin yanında sıcak, güzel ve güvenli bir ortamda bulunması, onların mutluluğu ve sağlıklı gelişimi açısından son derece önemlidir. Gerçekten biz onları sizlerin yanında gördüğümüz zaman inanılmaz bir keyif alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımıza yardımcı olmanın en iyi yolu, koruyucu aileler hizmetinden yararlandırılmalarının sağlanmasıdır”

Programda konuşan bir diğer isim ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürü Alper Sezer'di. Her anne ve babanın çocuklarını en iyi şekilde yetiştirebilmek için çaba harcadığını belirten Sezer, “Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabiliyor. Sosyal Hizmetler bünyesinde bulunan çocuklarımız da yaşamlarının en güzel dönemlerinde, sevgi ve şefkate en çok ihtiyaç duydukları zamanlarda kuruluşlarımızda misafir olmaktadır. Devlet olarak her türlü ihtiyacı sağlamaya çalıştığımız korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımızın sağlıklı gelişebilmeleri için; kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek, sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocuklarımızın yeterli derecede sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı, sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Bu nedenle korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımıza yardımcı olmanın en iyi yolu, öz ailenin koşulları iyileşinceye kadar koruyucu aileler hizmetinden yararlandırılmalarının sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.