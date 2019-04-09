Kösepınar'a maganda saldırısı sürüyor

Kösepınarı Park'ı geçtiğimiz yıl içerisinde üç kez park magandaları tarafından saldırıya uğramış ve her seferinde İlçe Belediyesi tarafından tahrip edilen lamba ve banklar tamir edilmişti. 2019 yılında bir kez daha park içerisindeki sekiz aydınlatma direğinde bulunan 6 lambanın kopartarak kullanılamaz hale getiren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tahrip edilen lambaların yerine yenilerini takılacağını belirtildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ödediği vergiler ile alınarak ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan malzemelerin bir kaç kişi tarafından tahrip edilmesine izin verilmemesi gerektiği belirtildi. Bu amaçla ilçe sakinlerinin bu suçu işleyen kişi ya da kişileri gördükleri anda Polis 155 İhbar hattını arayarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini bekledikleri ifade edildi.