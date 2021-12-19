KOSGEB Daire Başkanı Gürbüz'den ETİM'e ziyaret

Mehmet Görkem Gürbüz, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'ni (ETİM) ziyaret ederek, merkez hakkında bilgi aldı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, KOSGEB Tedarikçi Geliştirme Müdürü Selim Baktır, KOSGEB KOBİ Uzmanı Kamil Akpınar ve KOSGEB KOBİ Uzmanı Emine Sinem Çiğdem ile birlikte Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti. ETİM Direktörü Hakan Ünal, merkezin kuruluş aşaması, amacı ve yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ise projede merkeze kazandırılan inovasyona yönelik cihazların üretim kabiliyetlerinden örnekler vererek, KOBİ'lere çok yüksek yenilik ve yerlileştirme olanağı sunacaklarını belirtti.

ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, merkezin KOBİ'lerin gelişimine katkı sunması adına hizmete girdiğini aktararak, “Merkezimiz ATAP tarafından Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulmuştur. Merkezimizin amacı Eskişehir ve çevresinde öncelikle havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin inovatif ürünlerle dünya piyasalarında rekabet gücünü artırıp, mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlayarak, ülkemizin dış ticaret açığını azaltmak ve bölgenin rekabetçilik seviyesini arttırmaktır. Gelir seviyemizi yükseltmenin yolu inovasyon ve tasarım katma değerli ürünler üreterek mümkündür. KOBİ'lerin inovatif ve prototiple gelişimine katkı sunmak adına sizlerle yapacağımız iş birliğini çok önemsiyoruz” dedi.

Mehmet Görkem Gürbüz, KOBİ'lerin inovatif ve prototiple gelişimine katkı sunmak adına Eskişehir'e değerli bir merkezin kazandırılmasından dolayı teşekkürlerini iletti. KOSGEB olarak iş birliklerini çok önemsediklerini aktaran Gürbüz, ETİM ve Eskişehir'deki KOBİ'lerin daha etkin çalışabilmeleri için KOSGEB olarak üzerlerine düşen desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.