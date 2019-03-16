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Köy okulundan örnek proje ''Askıda kırtasiye''

Seyitgazi Kümbet Şehit Ekrem Saygı Ortaokulu’nda başlatılan ’’Askıda kırtasiye’’ projesi, öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

Seyitgazi Kümbet Şehit Ekrem Saygı Ortaokulu'nda başlatılan ''Askıda kırtasiye'' projesi, öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı.


Proje ile öğrenciler arasında dayanışma duygusunun geliştirilmesi amaçlanıyor. Okul koridorunda duvarda oluşturulan özel ceplere konan kalem, silgi, kalemtıraş gibi kırtasiye malzemeleri, ihtiyacı olan öğrenciler tarafından alınıp kullanılıyor.


Bu projeyle çocuklar arasında yardımlaşmayı sağlamak istediklerini belirten okulun Türkçe öğretmeni Müge Kaymaz; ''Okulumuzdaki öğrenciler, kullandıkları kırtasiye malzemelerinin fazlasını getirip buraya koyacaklar ve ihtiyacı olan öğrenciler çekinmeden buradan alacak. Bu vesile ile çocukların kendi aralarındaki sevgi, saygı, yardımlaşmayı geliştirmek istiyoruz. Çocuklarımıza 'Sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmayacak' sözüyle paylaşmayı öğretiyoruz'' diye belirtti.

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