Köylünün tavuklarını avlayan 'Yaban Kedisi' yakalandı

Eskişehir'de, köy halkının kümesine girip tavuklarını avlayan yaban kedisi, zarar verilmeden yakalanıp Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince doğaya salındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Aslanbeyli mahallesi muhtarı, türünü anlayamadıkları kediye benzer bir hayvanın tavuklarına zarar verdiğini ihbar etti. Köy halkı tarafından kümese kapatılan hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri mahalleye gelerek, yaptıkları çalışmalarda hayvanın erkek 'Yaban Kedisi' olduğunu tespit etti. Kümese kapatılan hayvan, Odunpazarı Belediyesi Geçici Bakımevi ekiplerinin yardımı ile zarar verilmeden alandan alındı, ardından Orman Mühendisi Emir Özay'ın daha önce tespitini yaptığı Tepebaşı ilçesi Tandır mahallesi kırsalında doğal yaşam ortamına salındı.

Öte yandan yaban kedisini ve vatandaşların zarar görmesi önlenirken, Aslanbeyli Muhtarı Mustafa Kemal Büyükaşçı da ekiplerin hızlı müdahalesi için teşekkürlerini iletti.