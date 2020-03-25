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Koyun hırsızları JASAT ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de, bir çiftçiye ait ağıldan 60 koyun çaldığı öne sürülen 4 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir'de, bir çiftçiye ait ağıldan 60 koyun çaldığı öne sürülen 4 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çalınan 60 koyundan 30'unu bularak sahibine teslim ederken, kayıp 30 adet koyunun arama çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir'in Çifteler ilçesi Belpınar Mahallesi su deposu mevkinde yaşandı. Mahallede ikamet eden B.K. isimli şahsa ait ağıldan 60 adet koyun çalınması olayı ile ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; hırsızlık olayını şüpheli M.D., H.D., M.T. ve Ö.T. isimli şahısların yaptığı ve hayvanları Konya'nın Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mahallesinde bulunan ağıllarına götürdükleri tespit edildi.


Jandarma ekiplerince, şüphelilerin ikametinde ve ağıllarında çalınan koyunlardan 30'u bulunarak asıl sahibi olan B.K.'ya teslim etti. Ayrıca şüphelilerin olayda kullandıkları 1 adet otomobil, 1 adet kamyonete ile 3 adet kar maskesine el konuldu.


Öte yandan şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, olay mahallinden çalınan diğer koyunları arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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