Kozalak ürünleri akciğer rahatsızlıklarına karşı şifa deposu

Eskişehir'de turşucu dükkânında çalışarak eğitimine katkı sağlayan İnanç Akkoç, bilhassa akciğer sorunu yaşayan vatandaşların doğal kozalak ürünlerine karşı yoğun bir talep gösterdiklerini anlattı. Kendisinin de çok yakın bir zamanda akciğer sönmesi hastalığına yakalandığını belirten 21 yaşındaki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi, ürünü kullandıktan kısa bir süre sonra şifa bulduğunu iletti. Genel bir halsizlikle beraber sol kol uyuşması ve kalp krizi hisleri yaşadığını söyleyen Akkoç, “Doktorun tavsiyesi üzerine 25 gündür kozalak özlü ürünleri kullanmaya başladım ve şu an kendimi çivi gibi hissediyorum” dedi.

“Kozalak macunu sert bir yapıda olduğu için insanlar reçelini tüketiyor”

Geçirdiği akciğer rahatsızlığı sonrası dükkânındaki kozalak reçelinin değerini daha iyi anladığını vurgulayan Akkoç ayrıca kozalak ürünlerinin hızlı bir şekilde tükendiğini de sözlerine ekledi. Reçeli sınırlı sayıda tedarik etmelerine hemen tükendiğini ifade eden genç, konuyla alakalı olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kozalak özü, kolaylıkla ulaşılabilen bir madde değil ve bir tatlandırıcı olmadan tüketilmesi de hayli zor. Reçelle veya pekmezle tüketmek daha cazip oluyor. İnsanlar kozalak macununun biraz sert yapıda olduğundan dolayı bunun reçelini tercih ediyor. Ben de 25 gündür kullanıyorum ve şu an kendimi çivi gibi hissediyorum. Geçenlerde koah hastası bir müşterimizin de dediğine göre, kozalak reçeli vücudunu epey rahatlatmış. Bir işletmeci olarak sattığımız ürünlerin insanlara fayda ettiğini gözlemlemek ve duymak bizi vicdanen de tatmin ediyor.”