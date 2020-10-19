Kredi faizleri artınca konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre eylül ayı içerisinde gerçekleşen konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9'luk bir azalma görülürken; emlak komisyoncuları, bu durumun ana sebeplerinin Korona virüs pandemisi ve bunun uzantısında yaşanan zorluklar olduğunu belirtti.

Geçen yıl eylül ayında 146 bin 903 konut satışı gerçekleşirken, sayı bu yıl 136 bin 744'te kaldı. Sektörün içerisinde yer alan tecrübeli insanlar, bunun sebeplerini virüs sebebiyle insanların yatırım yapmak istememesi, üniversite öğrencilerinin bu yıl evde kalması, kredi faiz oranlarının tekrar artması şeklinde sıraladı. Üniversitelerin açılması yönünde bir karar alınması gerektiği belirtilirken, yetkililerin bu konuyu tekrar elden geçirmeleri gerektiği ifade edildi.

Bu yıl öğrenci evi satışları azaldı

Konut satışlarında yaşanan düşüşün temel sebeplerinden biri olarak; okullar açılmadığı için, yeni bir şehirde üniversite kazanan çocuklarına ev satın almayan aileler gösteriliyor. Eğitimin uzaktan veriliyor olması, insanların kazandıkları okulun bulunduğu şehre şimdilik gitmeme yönünde tercih yapmalarına sebep oluyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, “Bildiğiniz gibi Eskişehir bir öğrenci kenti. Yaklaşık 160 bin, ailelerle birlikte 200 bin kişiye hitap eden bir şehir. Eylül ayında üniversitelerimiz açılmadı. Okullar açık oldukları zaman alışveriş olurdu. Yani öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda aileler gayrimenkul alırlardı, kiralama yaparlardı. Birinci sebep olarak bunu gösterebiliriz. Virüs sebebiyle insanlar şu anda buraya gelmek istemediler” şeklinde konuştu.

Kredi faiz oranları artınca yatırımlar azaldı

Kredi faiz oranlarında gerçekleşen artışlar insanları yatırım yapmaktan çekiniyor hale getirirken, bu durumun düzelmesinin vakit alacağı belirtiliyor. Gazi Çelik, bu artışlarla piyasaların durma noktasına geldiğini aktarırken, “İnsanlar artık faizlerin yükselmesinden dolayı kredi kullanmıyorlar. Kredilerin tekrar aşağı doğru çekilmesi yönünde bir beklenti var. Bundan dolayı eylül ayı Eskişehir için çok durağan geçti. Bunun çözülebilmesi için üç üniversitemizin hocalarının bu kararı tekrar gözden geçirmeleri gerekir. Baktığımızda kafelere gidildiğini, ilkokul ve ortaokulların açıldığını görüyoruz. Üniversitelerin ve hocalarımızın tekrar bir değerlendirme yaptıktan sonra okulların açılmasıyla birlikte Eskişehir'deki bu ticaret hayatı hareketlenecektir diye düşünüyorum” dedi.

Yaşanan bu zorlu pandemi sürecinde pek çok sektörde olduğu gibi gelir gider dengesini ayarlayamayan işletmeler, kepenk kapatmak zorunda kaldı. Tüm bu yaşanan gelişmeler ile ilgili son sözlerini aktaran Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik şöyle söyledi:

“Bütün sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul danışmanlarımıza, bizim meslektaşlarımızın da zararları oldu. Bu durumda kepenk kapatmak zorunda kalanlar oldu. Giderleri yüksek olan, gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı üyelerimizden iş yerlerini kapattılar. Tabii arz ve talep dengesi değiştiği vakit, üyelerimizin tekrar sektöre giriş yapacaklarını tahmin ediyorum”