Kristal-İş Sendikası'nda işçi ve yönetim arasında arbede

Eskişehir'de tüzüğe aykırı seçim yaptıkları gerekçesiyle geçici olarak görevden alınan Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şubesi yöneticileri, Kristal-İş Genel Başkan Yardımcısı ve il temsilcilerinin kentte yapacağı toplantıya izin vermedi. Sendika girişini kapatan işçiler ve yönetim arasında arbede çıktı.

Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şubesi başkan ve yönetimine, genel merkezleri tarafından tüzüğe aykırı seçim yaptıkları gerekçesiyle görevlerinden geçici olarak el çektirildi. Yaşanan duruma tepki gösteren üyeler, Kristal-İş Genel Başkanlığının kentte düzenleyeceği toplantıya izin vermedi. Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ve çeşitli illerin temsilciler sendika kapısına gelerek içeri girmek istedi. Bunun üzerine kapının önünde adeta etten duvar ören işçiler, yönetime içeri almayacaklarını ve toplantıyı başka zaman yapmalarını söyledi.

Ardından yaşanan tartışma sonrası Kristal-İş yöneticileri ve Eskişehir Şubesi üyeleri birbirine girdi. Yolda yaşanan arbedede İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri araya girerek iki grubu ayırdı. Polis iki grup arasına set çekse de üyeler arasında sözlü atışma devam etti. Daha sonra Eskişehir Şubesi üyeleri, kendilerinin de üye olduğunu ve ancak mahkeme kararıyla çekileceklerini söylemeleri üzerine Kristal-İş Genel Merkez yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmak için Çarşı Polis Merkezine gitti.

“Bizim tek talebimiz fabrikalara sandık koyulması”

Yaşanan arbede öncesi konuşan, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı, “Bugün burada görevden alınmış bir şube başkanı olarak açıklama yapıyorum. Görevden el çektirilmemizin nedeni fabrikalarımızda üye arkadaşlarımızın imza toplayarak şubeye seçim talebiyle gelmesi ve biz de bu seçim talebini tüzükte yer alan ‘söz ve karar tabanındır' ilkesiyle genel merkezimize götürüp, seçim talep ettik. Genel merkezimiz bize seçim yapamazsınız dedi. Bizim tek talebimiz fabrikalara sandık koyulması. Başka hiçbir talebimiz yok. Demokratik bir talebimiz var” ifadelerini kullandı.

“Seçim kararları alan şube yönetimine geçici süreyle el çektirdik”

Yaşanan arbede sonrası konuşan Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, “Kristal-İş Sendikası adına yaşadıklarımız hiç hoş değil. Buradaki konunun özü, Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şube yönetiminin, Kristal-İş Sendikası ana tüzüğüne aykırı bir şekilde karar alması. Merkez yönetimiyle mutabık kalmadan, bunu da iş yerlerinde uygulamaya kalmasından ibarettir. İşletmelerde sandık koyma girişiminde bulundular. Bunların çalışan üye arkadaşlarımızın konuyla ilgili bilgileri var. Genel merkezi mutabık olmayacağı bir seçimi tüm sendika arkadaşlarımızı bilirler. Bu kararları alan şube yönetimine geçici süreyle el çektirdik. Hep birlikte burada bir toplantı kararımız var. bu toplantı amacıyla buraya geldik. Fakat görevden el çektirilmiş arkadaşlarımız. Maalesef toplantımızı burada engeller durumdalar. Biz de tabi arkadaşlarla bu tabloyu yaşamak istemezdik. Ama arkadaşlar, bilemiyorum bizim toplantımızı engelliyorlar, engellemekte ısrar ediyorlar. Biz de tabii ki yasal süreç neyse onu uygulayacağız” dedi.

Öte yandan Kristal-İş Genel Başkan Yardımcısı Çallı ve yönetim, suç duyurusunda bulunmak üzere karakola gitti.