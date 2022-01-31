Kronik ağrıların giderilmesinde masaj

R. Berrin Akpınar, kronik ağrılarda masaj tedavisinin faydalarını anlatırken, "Kronik ağrılarınız varsa, terapötik masaj konusunda mutlaka fizik tedavi uzman hekiminize başvurunuz" dedi.

Kronik ağrıların kişinin yaşam kalitesini ciddi olarak düşürdüğünü aktaran Dr. Akpınar, "Dünyada yaklaşık yüzde 40 oranında görülen kronik ağrılar sebebiyle milyonlarca kişi geçmeyen bu ağrılarla baş etmek için çaba sarf

etmek zorunda kalır" diye konuştu. En sık rastlanan kronik ağrıların başında bel ağrısı geldiğini ifade eden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Akpınar, "Bununla birlikte migren ya da gerginlik tipi baş ağrıları, artrit, fibromiyalji,

zona hastalığı, endometriozis, osteoartrit gibi deformasyon ağrıları da kronik ağrılar arasında yer alır" dedi.

Ağrının kontrol altına alınması, bireyin rahatlaması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, komplikasyonların azaltılması ve hastanede yatış süresinin kısaltılması açısından önemli olduğunu söyleyen Dr. Akpınar, şunları söyledi:

"Her bir nedene ilişkin özel bir tedavi uygulamak gerekir. Ancak kronik ağrının tedavisinde ilk basamak ilaç tedavileridir. Tedavide ilaç dışı yöntemler, ağrının şiddetini azaltıcı yönde etki gösterdiğinden özellikle son yıllarda kullanımı genişlemiştir. Bu yöntemlerin kullanılmasının amacı ağrı kesici ilaçların kullanım oranının azaltılması, hastanın ağrı sorununun olabildiğince giderilerek yaşam kalitesinin yükseltilmesidir."

Masaj ağrıyı nasıl gideriyor

Kronik ağrıların azaltılmasında kullanılan terapötik masaj yönteminin, koruyucu bir tıbbi tedavi olduğunu belirten Dr. Akpınar, şöyle konuştu:

"Masaj, keyif veya lüks değil, tıbbi bir ihtiyaç ve düzenli aralıklarla alınması gereken bir koruyucu tıbbi tedavidir. Masaj, hasta veya yorgun bir organın rehabilitasyonu; eski duruma dönmesi için, organizmanın üzerinde oluşturulan mekanik enerjinin derinlerde fizyolojik etkiler oluşturulması esasına dayanan bir terapi şeklidir. Özellikle kas iskelet sisteminin ağrılı rahatsızlıklarında fizik tedavinin tamamlayıcı bir parçasıdır." Masajın insanlığın var oluşundan beri kullanılan eski bir yöntem olduğunu aktaran Akpınar, masajın ağrıyı gidermedeki etkilerini şöyle sıraladı: "Masaj, kan dolaşımını artırarak kalbin pompalama gücünü artırmakta, kas spazmını çözerek kasların gevşemesini ve kişinin rahatlamasını sağlamaktadır. Masajla, derideki dokunma reseptörleri uyarılmaktadır. Dokunma reseptörleri, ağrıyı ileten liflerden daha geniş çaplı oldukları için uyarıları, beyine ağrı liflerinden daha hızlı iletilirler ve beyin öncelikle bu uyarıları alarak ağrı kapısının kapatılmasını sağlar. Deri üzerine yapılan mekanik uyarılar, beta endorfin düzeyini yükseltir. Beta endorfinlerin salgılanması ağrı duygusunu azaltır ya da ortadan kaldırır."

“Fizik tedavi uzman hekimine başvurun”

Kronik ağrıları olanların masaj alırken, terapötik masaj konusunda eğitimli ellerde masaj almaya özen göstermelerini isteyen Dr. Berrin Akpınar, "Zira ehil olmayan kişiler tarafından yapılan masajlarda kas ve bağlarda zedelenme, omurlarda kayma, doku hasarlanması, kullandığı ilaçlara bağlı

cilt altı kanamalar gibi komplikasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle kronik ağrınız varsa terapötik masaj konusunda mutlaka fizik tedavi uzman hekiminize başvurunuz" dedi.