Kuaförlerden maskeden yıpranan sakallara bakım önerisi

Korona virüs salgınından korunmak için zorunlu olarak kullanılan ve artık bir ihtiyaç haline gelen maskeler, erkeklerde sakalların yıpranmasına yol açıyor. Özellikle son yıllarda sıkça tercih edilen uzun sakalda kırılmalar ve yıpranmalar daha fazla görülüyor. Hâl böyle olunca sakal bakımına ihtiyaç da artıyor. Sakal serumu ve argan yağı gibi çeşitli ürünlerle kuaförler tarafından yapılabilen sakal bakımı, bu malzemelerin teminiyle evde de rahatlıkla yapılabiliyor. Bakım ürünlerini sakala masaj yoluyla uygulanıyor. Düzenli bakımı yapılan ve temiz tutulan sakal, sağlık açısından da önem taşıyor.

“Haftada en az 2 kez sakal bakımı yapılmalı”

Cool Hair Style adlı işletmenin ortağı kuaför Selçuk Topkaya, pandemi nedeniyle maske takmanın bir zorunluluk olduğunu ancak maskelerin sakalları yıprattığını belirtti. Düzenli sakal tıraşı ve bakımıyla kırılma, bükülme ve yıpranmaların engellenebileceğini vurgulayan Topkaya, “Pandemi sürecinde sağlığımız açısından maske takmak zorundayız. Sakallarımız maskeden dolayı zedelendiği için argan yağı ve sakal serumu gibi bakım ürünlerini kullanmalıyız. Maskeyle birlikte kırılma, bükülme ve sakalda kötü bir görüntü meydana geliyor. Haftada en az 2 kez bakım ürünlerini kullanmalıyız. Sakala maske taktığımız zaman çene kısmına temas ediyor. Ağırlık biniyor ve sakal ikiye bükülüyor. Bunun sonucunda da kırılma ve yıpranma oluşuyor. Bakımsız bir görüntü oluşuyor. Sakalda uyumsuzluk meydana geliyor. Sakal uzun olduğu zaman daha çabuk kırılır. Sakal tıraşının haftalık veya 2 haftada bir yapılması gerekiyor. Saç tıraşı kadar sık olmasına gerek yok ama bakımları yapmak, yaptırmak gerekiyor” diye konuştu.