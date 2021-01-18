Küçük esnaf da e-ticarete yöneliyor

Satışları azalan küçük esnaf da e-ticarete yönelerek bir çıkış kapısı arıyor. Eskişehir Radyo ve Elektronik Teknisyenleri Odası'ndan alınan verilere göre 1 Ocak 2020'de Eskişehir'de e-ticaret ile uğraşan 21 üye sayısı 71'e ulaşmış durumda.

“Ticaretin artık kuralları değişti”

Eskişehir'de 20 yıldır bebe ve çocuk giyim üzerine ticaret yapan Ömer Kadiroğlu de e-ticarete yönelen esnaf arasında yer alıyor. Kadiroğlu, “Pandemi başlangıcıyla birlikte e-ticarete yöneldik. Ticaretin artık kuralları değişti. E-ticaretin kaçınılmaz bir yol olduğunu gördük. Mecburen girmek zorunda kaldık. İşlerden memnunuz. E-ticaretin zorunluluk olduğunu kavramış durumdayız. Sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Daha fazla ne yapabiliriz diye çaba gösteriyoruz” dedi.

“İnsanların alışveriş kültürü değişti”

E-ticaretin zorluklarından bahseden Ömer Kadiroğlu, “Genelde çalışılan e-ticaret platformlarında kesintiler çok fazla. E-ticarette müşterinin ve bağlı bulunduğumuz platformun keyfiyeti söz konusu. Platform komisyonları, gereksiz ürün alıp iade eden müşteriler e-ticaretin bizi yoran kısımlarıdır. İnsanların alışveriş kültürü değiştiği için biz de e-ticarete sürüklendik ve para kazanabilmek için başka çaremiz kalmadı. Bir dönem cadde mağazaları vardı, AVM'lere yöneldi yoğunluk. Şuanda da tamamen internet üzerinden yapılan alışverişlerde yoğunluk var. Cadde mağazası olarak ticaret yapmaya devam etmek gerçekten çok zorlaştı. Bir noktadan sonra e-ticarete yönelmek zorunda kaldığımızı fark ettik. Geç de olsa bir yerden başlamak gerekiyor mutlaka” ifadelerini kullandı.

“Bizimde en büyük sıkıntımız sermaye eksiği oluyor”

"Ticaretin ana kuralı sermayedir" diyerek sözlerine başlayan Kadiroğlu, “Bizim de en büyük sıkıntımız sermaye eksiği oluyor. Talep oluşturup ürünleri satıyoruz, fakat aynı ürünlerin devamını getirebilmek ve talepleri devamlı karşılayabilmek bir noktadan sonra sorun haline geliyor. Biz de sonuçta küçük esnafız ve sermaye konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ticaretin altın kuralı olan sermaye bizi yoruyor. Sermayen olduğu kadar ticarette kendine yer bulabiliyorsun” dedi.

“E-ticaretin avantajı sirkülasyon”

E-ticaretin avantajlarından bahseden Ömer Kadiroğlu, “E-ticarette sirkülasyon gibi bir avantajımız var. Güncel ürünler olduğu süre sirkülasyon oluşuyor. Ne kadar çok yeni ürün getirebilirsen güncel ürünleri yakalayabiliyorsun. Sürekli olarak üzerine ne koyabiliriz nasıl daha fazla internetten alışveriş yapan kitleye ulaşırız diye farklı arayışlar içerisine giriyoruz” ifadelerine yer verdi.