Küçük Sam sağlığına Eskişehir'de kavuştu

Doğumunda yaşadığı solunum sıkıntıları sebebiyle vücut hareket ve koordinasyonlarında problem olan ve sağ elini hiç kullanamayan 3,5 yaşındaki Sam, Fizyomer'de gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşmaya başladı.

3,5 yaşındaki Ukraynalı Sam, erken doğumdan kaynaklı yaşadığı solunum problemleri sebebiyle birçok sıkıntı yaşadı. Sağ elini hiç kullanamayan Sam'in yürümesinde yaşadığı aksaklıklar ve motor becerilerinde yaşanan sıkıntılar ailesini harekete geçirdi. Sam'ın ailesi, ülkesinde gördükleri tedavilerden sonuç alamayınca Eskişehir'e gelmeye karar verdi. Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi‘nde yapılan tedavilerin ardından Sam, sağlığına kavuşmaya başladı.

“Fizyomer ekibiyle kurduğu dostluk sayesinde daha da sosyalleşti”

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Doktor Türkan Tünerir, ailenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon için dünyada bu işi en iyi yapan merkezleri araştırırken annesinin arkadaşlarının da tavsiyesi üzerine Fizyomer'i bulduklarını söyledi. Hastanın 8 aylık doğduğunu ve doğumunda solunum problemi yaşayarak bir ay yoğun bakımda yattığını belirten Tünerir, “Sağ elini hiç kullanamıyordu ve oturma dengesi çok bozuktu. Dengeli oturamıyordu, gövde ve sırt kasları çok zayıftı, yürürken çok zorlanıyordu, koşamıyordu. Ayrıca sağ ayağını sürüyerek yürüyordu, koordinasyon bozukluğu ve isteksizlik vardı. Sam'de bazı şeyleri yapamamanın verdiği huzursuzluk vardı. Biz kendisine yoğun bir tedavi programı hazırladık. Öncelikle 3 haftalık bir tedavi programı düzenledik. Günde 3 saat rehabilitasyon tedavisi planladık. Özellikle hidroterapi çalışmalarına ağırlık verdik. Havuz içi egzersizleri ile sırt ve boyun kaslarını, karın kaslarını, alt ekstremite kas kuvvetini arttırıcı çalışmalarda bulunduk. Hastada düzelme olunca ailesi tedavisini uzatma kararı verdi. Sağ el ince becerilerini, motor becerilerini arttırdık. Artık rahatlıkla cisimleri eliyle kavrayabiliyor, oyuncaklarıyla oynayabiliyor ve tutabiliyor. Yürüme dengesi çok düzeldi, koşmaya başladı. Aktivitesi arttıkça çocuğun mutluluğu da arttı, daha rahat ve huzurlu bir çocuk oldu. Bu arada enfeksiyon veya bazı öksürük gibi problemleri oldu. Biz kendisine tamamen kucak açtık ve onları da ilgili uzman doktorlara tedavi ettirdik. Babaannesi ile birlikte kaldılar ve kendilerini hiç yalnız hissettirmedik. Biz de Sam'deki bu gelişmeyi altı hafta gibi kısa bir sürede başardığımız için tüm ekibimizle çok mutluyuz. Fizyomer ekibiyle de kurduğu dostluk sayesinde daha da sosyalleşti” dedi.

“Torunum için yapılanlardan dolayı doktorlara minnettarım”

Sam ile birlikte Eskişehir'e gelerek tedaviden aldıkları sonuçtan memnun olduklarını dile getiren babaanne ise şu ifadeleri kullandı:

“Biz ikinci terapi paketini aldık. Burada aldığımız sonuçları kendi ülkemizde alamadık. Eskiden koşmasında sıkıntı vardı. Şimdi çok güzel şekilde koşabiliyor. Ayağındaki aksamalarla birlikte oturma ve kalkma eylemlerinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalktı. Sağ elinde ciddi sıkıntılar vardı. Şimdi ise sağ elini rahatça hareket ettirebiliyor ve kullanabiliyor. Bir buçuk aylık terapinin ardından enerjisi çok yükseldi. Fizyomer'den çok memnun kaldık. Tüm sıkıntılarımız burada çözüldü. Tüm personel problemleri çözmeye açık ve çok hızlılar. Biz gelinimin arkadaşları aracılığıyla Fizyomer'i duyduk. Torunum için yapılanlardan dolayı doktorlara minnettarım. Ülkemizde elde edemediğimiz sonuçların çok daha fazlasını Fizyomer'de elde ettik. Bütün personele de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz."