Küçük Sanayi Bölgesine sağlam giren araç arızalı çıkıyor

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Bölgesi, bozuk yolları ile dikkat çekiyor. Dönem dönem oldukça yoğun olan sanayi sitesi, çukurlu yolları sebebiyle tepki topluyor. Sanayi bölgesine uzun süredir bakım yapılmadığını belirten esnaf, yolların çukurlu olmasından dolayı araçların ön takımlarının zarar görebileceğini söyledi.

Yıllardır sanayide ustalık yapan Nurettin Satekin, gelen müşterilerin de bu durumdan şikayetçi olduğunun altını çizdi. Çukurlu yollara çözüm bulunmasını istediğini belirten Satekin, “Ben 50 yaşındayım, bu yollar kendimi bildim bileli böyle. Sanayi olduğu için mi bakım yapmıyorlar bilmiyorum. Bu çukurlar araçların ön takımlarıma zarar verebilir. Sanayiye sağlam gelen araç arızalı çıkacak neredeyse. Bazen çukurlarlara doldurma yapıyorlar ama faydası olmuyor. Yolların düzeltilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.