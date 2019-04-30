Küçük Yezda babasına koşarken canından oldu

Eskişehir'de, 13 yaşındaki bir kız çocuğu, babasının yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde çevreyolu Ankara istikameti Eskişehir Emniyet Müdürlüğü karşısında gerçekleşti. Yezda Elif Kaya (13), kendinden 1 yaş büyük ablası ile yolun karşısında kendilerini bekleyen baba Sami Kaya'nın yanına gitmek üzere çevreyolun kenarında durdu. Yezda, ablasının yanından ayrılarak aniden yola fırladı. Kız çocuğu, o sırada yoldan geçen Aytaç U. idaresindeki 26 VE 660 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından yapılan ilk yardım müdahaleleri sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan küçük kızı Şehir Hastanesine götürdü. Küçük Yezda yapılan tüm müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlatırken, Yezda Elif Kaya'nın Namık Kemal Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.