Küçükbaş yetiştiricileri için eğitimler sürüyor

Konseyin 2. eğitim etkinliği, ‘Koyun ve Keçilerde Damızlık Seçimi, Gebelik Kontrolü, Gebelikte Ultrasonun Önemi ve Beslenme' oldu.

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde kuruluşu gerçekleştirilen Ulusal Küçükbaş Konseyi, üreticiler için gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Özdilek Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Koyun ve Keçilerde Damızlık Seçimi, Gebelik Kontrolü, Gebelikte Ultrasonun Önemi ve Beslenme' başlıklı eğitim çalışmasına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Çetin Toraman, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Deniz Kılıç, Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler ve çok sayıda küçükbaş hayvan üreticisi katıldı.

Etkinlikte konuşan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, “Katılımınız için teşekkür ediyorum. İlk eğitim çalışmamız da çok verimli geçmişti, üreticilerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Bireysel olarak da bilgi edinilebilir ancak bunu kitlesel hale getirdiğimizde çok daha değerli bir hal alıyor. Bunun için hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kıymetli bilgileri aktarmak, vakit ayırmak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak bugünlerde ayrıca kıymetli. Bu birleşmeyi sağladığımız için, Ulusal Küçükbaş Konseyi'ne de çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, “Bildiğiniz gibi ülkede tarım ve hayvancılık bitme noktasına gelmiş durumda. Etimizi, tahıllarımızı yurtdışından getirtmek zorunda kalıyoruz. Oysa biz çocukluğumuzda, ders kitaplarında Türkiye'nin kendi kendine yetebildiğini okuduk. Ne yazık ki artık büyük bir yük haline geldi. Tüm bu konuları TBMM gündemine getiriyoruz. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor ve Eskişehir'de siz dostlarımızın istekli oluşu bize güç veriyor. Sorunlara çözüm olabilecek yolları geliştirmek için birlikte olmamız çok önemli. Tarım ve hayvancılığın kalkınacağı, üreticinin kalkınacağı daha sağlıklı günler diliyorum” şeklinde konuştu.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Deniz Kılıç ise, “Aslında inşaat ile tarım birbiriyle çok bağdaşır. Cumhuriyetin kurulduğu dönemde, Atatürk bu ülkenin bir an önce kalkınmasını istemiştir. Tarım ve hayvancılığın gelişmesinin yanında sanayileşmeye de odaklanmıştı. Çünkü tarım ve hayvancılığın olmadığı bir yerde sanayileşme ve inşaat da eksik kalıyor. Son 15 yılda merkezi hükümetin inşaatlaşma hükümeti var. Hep diyoruz; inşaat politikası ile ülke kalkınamaz. İnşaat işleri günlük çözümlerdir. Sadece 1 yıllık bir katma değer üretir ve barınma amaçlıdır. O yüzden Atatürk'ün de yaptığı gibi önce tarıma, hayvancılığa yönelmemiz lazım. Sonrasında zaten yapılaşmayı yanında getirecektir” dedi.

"Her şey bir düşünceyle başladı"

Eskişehir - Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler de, “Her şey bir düşünceyle başladı. Çoban Festivali sonrasında Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ın ciddi destekleri oldu. Son 1 yıldır yapılan şeyler, insanlara balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretmek gibi. Ben çok önemsiyorum. Eğitim çalışmalarımıza başlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Sayın hocalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında eğitim çalışmasına geçildi ve Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Oğan ve Veteriner Hekim Erol Arslan, katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Etkinlikte koyun ve keçilerde damızlık koç seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, koç katımı ve beslenmenin önemi, gebelik kontrolü, ultrasonun gebelik kontrolündeki önemi, Flushing Beslenme, bahar ve yaz döneminde sık görülen hastalıklar gibi konular ele alındı. Ayrıca katılımcılar, merak ettikleri konular hakkındaki sorularını da uzmanlara yöneltme fırsatı buldu.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş da etkinlik sonunda konuşmacılar Oğan ve Aslan'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.