Kullandığınız tuz böbreğiniz için büyük tehdit

Dr. Uğur Bilge, böbrek sağlığı için az tuz tüketmek gerektiğini işaret ederek, "Dünya Sağlık Örgütü günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram (1 çay kaşığı) olarak önermektedir” dedi.

12 Mart Dünya Böbrek Günü ve 9-15 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası nedeniyle bir basın açıklaması yapan Dr. Uğur Bilge, kronik böbrek hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış ve önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu dile getirdi. Bilge; böbrek hastalığı ile ilgili, “Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkân vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Türk Nefroloji Derneği'nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10'un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

Konuşmasında, “Bu hastalık zamanında fark edildiğinde önlenebilen veya en azından geciktirilebilen bir hastalıktır” diyen Dr. Uğur Bilge, “Kronik böbrek hastalığından korunmak için; düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenip ve vücut ağırlığını korumak, tuzu azaltmak, yeterli sıvı almak, sigara içmemek, ağrı kesici ilaçlardan kaçınmak, kan basıncını ve kan şekerini düzenli olarak ölçtürmek, düzenli olarak böbrek muayenesi yapmak gereklidir” diye anlattı.

“Böbrek sağlığı için az tuz tüketmek gereklidir”

Doç. Dr. Uğur Bilge, böbrek sağlığı için az tuz tüketmek gerekli olduğu belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Dünya Sağlık Örgütü günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram (1 çay kaşığı) olarak önermektedir. Bu miktar ise yemeklere tuz eklemeden doğal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerden sağlanmaktadır. 2017 yılında DSÖ işbirliğinde Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen ‘Türkiye Hane halkı Sağlık Araştırması, bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörleri 2017'sine göre günlük kişi başı tuz yaklaşık tüketiminin 10 g/gün olduğu saptanmıştır. Bu değer Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük tüketim miktarının iki katıdır. Bu nedenle az ama iyotlu tuz kullanılmalıdır.”