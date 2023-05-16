Kullandıkları masayı çöplerle bu halde bıraktılar

Eskişehir'de bir piknik alanında duyarsız vatandaşların kullandıkları masanın etrafına bıraktığı çöpler tepki çekti.

Odunpazarı İlçesi, Karacaşehir Mahallesi, Regülatör Piknik Alanı'nda bir masanın üstündeki ve etrafındaki çöpler gözlere çarptı. Bölgede piknik yapan duyarsız vatandaşlara ait olan atıklar sebebiyle çevrede kirlilik meydana geldi. Çöplerin toplanmaması görenlerin tepkisini çekerken, kirli masa piknik alanında kötü görüntüler oluşturdu. Masanın üstünde meyve ve ambalaj atıkları bulunurken, yerde çekirdek kabukları olduğu görüldü. Son derece pis bırakılan masa piknik yapmaya gelen diğer vatandaşlar tarafından kullanılmadı.