İhlas Haber Ajansı

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Kullanılmayan büfe vandalların hedefi oldu

Eskişehir’de işlek bir caddenin üzerinde bulunan kullanılmayan büfenin camları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Eskişehir'de işlek bir caddenin üzerinde bulunan kullanılmayan büfenin camları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.


Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda camları indirilen eski şarküteri büfesi dikkatleri çekti. İç ve dış camlarının büyük bir bölümüne zarar verilen büfe, neredeyse kullanılamaz hale geldi. Kim tarafından ve neden yapıldığı bilinmeyen eylem, yoldan geçenlerin tepkisini topladı. Kimsenin işletmediği büfede maddi hasar meydana geldiği görüldü.

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