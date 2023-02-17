Kullanılmayan fabrikadan 300 kilogram demir çalan şüpheliye jandarmadan suçüstü

Eskişehir'de kullanılmayan tuğla fabrikasından yaklaşık 300 kilogram ağırlığında profil demir ve hurda malzemeyi çalarken suçüstü yakalanan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tepebaşı-Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kullanılmayan tuğla fabrikasından hırsızlık yapıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli Ö.D., araçla geldiği fabrikadan 300 kilogram ağırlığında profil demir ve hurda malzemeyi çalarken suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerince el konulan çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.