Kültür elçisi SPEAKY öğrencilere Türkçe öğretiyor

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Selda Baştürk'ün kuruculuğunu yaptığı "Teach Me Your Language'' (Bana dilini öğret) adlı eTwinning projesinde, öğrenciler Sırpça, Portekizce, Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve Çekçe dillerinde temel kelime ve ifadeleri öğreniyor ve yabancı proje ortaklarına Türkçe dilini öğretiyorlar.

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Selda Baştürk, proje hakkında şu bilgileri paylaştı; "Sırbistan, Portekiz, Ürdün, İspanyolca, İtalyanca ve Çekya'dan okul ortakları ile yürütülen eTwinning projesi, öğrencilere farklı dilleri öğrenme isteği uyandırmayı hedefliyor. Öğrenciler belirli ifade ve kelimeleri önce kendi dillerinde ortak ülkelere çektikleri videolar ile öğretiyor. Daha sonra ortakların videolarını izleyerek ve araştırma yaparak farklı dillerdeki ifadeleri öğrenip, o dillerde video çekiyorlar."

PROJENİN BİR DE MASKOTUNDAN ÜLKE TURU

Projenin bir de maskotu bulunduğunu aktaran Baştürk, "Proje ortakları tarafından "SPEAKY'' adı verilen proje maskotu, Eskişehir'den, içinde Türkçe kelimelerle dolu minik çantası ile Ürdün'e yollandı. Ürdün'de şehir turu yapan Speaky, İtalya'ya gitti. Şu anda İtalya'da olan Speaky diğer proje ortaklarını ziyaret etmeye devam edecek ve projenin kültür elçisi olarak görev yapacak. Ayrıca proje ortakları ile canlı görüşmeler yapan Mehmet Gedik Ortaokulu 6E sınıfı öğrencileri, hem ortaklarına Türkçe kelimeleri söyletti hem de onların dillerinde öğrendikleri kelime ve cümleleri onlara söylediler" dedi.

PROJEDE SONE GELİNDİ

Projenin son aşamasına geldiklerini belirten Selda Kul Baştürk, öğrencilerin küçük yaşlarda İngilizce dışında farklı dillerle ve kültürle tanıştırmanın öğrenci vizyonunun geliştirdiğini ve öğrencilerin farklı diller öğrenme konusunda isteklerinin arttığını, proje ile birçok web 2.0 aracı kullanmayı öğrendiklerini söyledi.