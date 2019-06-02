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Kültür ve sanat dolu galeriler bayramda da ziyaret edilebilecek

Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı galeriler Ramazan Bayramı’nın ikinci gününden itibaren ziyaret edilebilecek.

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı galeriler Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden itibaren ziyaret edilebilecek.


Odunpazarı Belediyesi, bayram tatili için Odunpazarı'na gelenlere bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehir'de kalanlara da önünden defalarca geçmelerine rağmen ziyaret etme fırsatı bulamadıkları müzeleri gezme imkânı sunuyor. Galeriler, Ramazan Bayramı tatili boyunca ise sadece Arife ve bayramın birinci günü kapalı olacak. Galerileri gezmek isteyen vatandaşlar, bayramın ikinci gününden itibaren Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Sıcak Cam Atölyesi ve Atatürk ile Bir Gün Galerisi (Yeşil Efendi konağı) ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi gezebilecek. Galeriler, 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.


Öte yandan açıldığı günden beri çok sayıda eşsiz sergiye ev sahipliği yapan Çağdaş Sanatlar Galerisi, bayram tatili boyunca tadilatta olduğu için ziyarete kapalı olacak.

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