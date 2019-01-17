Kültür ve turizm çalışanlarının sorunlarına çözüm talebi

Billor, bu kurumlarda çalışan memur sayısının diğer kurumlara göre az olması sebebi ile sorunlarının kamuoyu gündemine fazla gelmemesinden yakındı. Şaban Billor, 3600 ek göstergenin sadece dört Bakanlık çalışanına verilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Ek göstergenin sayıca çok olan yalnızca dört Bakanlık çalışanına verilip, Kültür ve Turizm Bakanlığı da dâhil diğer Bakanlıklarda çalışanlara verilmemesi tamamen adaletsiz, haksız ve ayrımcılıktır” dedi.

Şaban Billor, yaptığı açıklamada, 4/B'li sözleşmeli olarak çalışan arkeolog, sanat tarihçi gibi çeşitli unvanlarda çalışanlara kadro verilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“ 4/B'li olarak Bakanlığımızda çalışanların tayin hakkı olmaması nedeniyle bu durumdan çok mağdur olan vardır. Bunların çoğu geçici görevle başka illerde görev yapmakta, geçici görevlerinin uzatılmaması korkusunu sürekli duymaktadırlar. Bakanlığımızda 4/C'li işçi kadrosundakilerin 4/B kadrosuna geçirilmiş fakat her yıl sözleşme yenileme sorunu hala devam etmektedir. İlçelerde çalışan memurlara yemek yardımının nakdi olarak yapılması, özellikle koruma, tahsis ve sit alanlarıyla ilgili hukuki konularda bazen büyük sıkıntılar olmakta olup bu konularla ilgili Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne bu konulara vakıf bir avukat görevlendirilmesi, aynı üniversitenin aynı sınıfından mezun olan, fakat Müze Araştırmacısı unvanında olanlar arkeologlardan daha az maaş almaktadır. Müze araştırmacısı maaşlarının arkeologlarla aynı seviyeye getirilmesi aynı zamanda görev tanımlarının tekrar yapılması gerekmektedir. Bakanlığımızda iki yıl önce ilan edilen şef ve yardımcı hizmetler sınavı iptal edilmiştir. Bu sınavın tekrar yapılması ayrıca Bakanlığımızda memur kadrosunda çalışıp arkeoloji mezunları için de sınav açılması, Bakanlığımıza sürekli diğer kurumlardan atama yapılmakta olup bu durum kurumların ahengini bozmaktadır. Bazı bağlı kurumlara gereğinden fazla memur ataması yapılmış, bazılarının da ise iş yoğunluğu çok fazla olmasına rağmen memur sayısı azdır. Bunun dengelenmesi gerekmektedir.”