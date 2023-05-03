“Kültürel Miras Geri Dönüşümle Değerlendiriyorum” sergisi açıldı

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin geri dönüşümden hazırladığı Dünya ve Türkiye minyatürleri sergisi Espark'ta açıldı.

Coğrafya öğretmeni İsmail Kaya ve Müzik Öğretmeni Mustafa Başatoğrul'un danışmanlığını yaptığı projeye 150 öğrenci katılım sağladı. Açılışını Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz'ın yaptığı sergide bir konuşma yapan Okul Müdürü İlhami Can, “Dünyada ve Türkiye'de bulunan eserlerin minyatürleri strafor, karton, plastik, boya gibi malzemeler kullanılarak hazırlandı. Eserlerimiz insanların dikkatini çevre duyarlılığına çekmek hem de dünyadaki ve Türkiye'deki eserleri insanlara tanıtmak amacı ile “Kültürel Miras Geri Dönüşümle Değerlendiriyorum” adlı projenin eserleri ESPARK AVM'de sergilenecek. Sergimiz 3-5 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek” dedi.