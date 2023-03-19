Kuluçkaya yatan kuşlar için 125 söğüt fidanı dikildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Balıkdamı Sulak Alanı'nda kuluçkaya yatan kuşlar için 125 adet söğüt fidanı dikildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü teknik personeli ile Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Ahiler Mahallesi muhtarı ve Kurtşeyh Yaylası sakinlerinin destekleriyle Sivrihisar ilçesindeki Balıkdamı Sulak Alanı'na fidan dikim gerçekleştirdi. Kuluçkaya yatan kuşlar için dikimin gerçekleştirildiği etkinlikte 125 adet söğüt fidanı toprakla buluşturuldu.