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Kumar operasyonlarında ceza yağdı

Eskişehir’de gerçekleştirilen kumar operasyonlarından baskın yapılan 2 dernek binasında yakalanan 84 kişiye 112 bin 224 lira ceza yazıldı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen kumar operasyonlarından baskın yapılan 2 dernek binasında yakalanan 84 kişiye 112 bin 224 lira ceza yazıldı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı tespit edilen İstiklal ve Cumhuriye mahallelerindeki iki dernek binasına baskın yaptı. Yapılan baskında dernek binalarında bulunan 84 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için 112 bin 224 lira idari para cezası uygulandı.


Mühürlenerek kapatılan derneklerin sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

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