Kumar operasyonunda 49 kişiye 89 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de gerçekleştirilen kumar operasyonunda yakalanan 49 kişiye 89 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'de kumar, tombala önleme amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir adrese yönelik yapılan çalışmada, çok sayıda tombala kartı ele geçirildi. Adreste bulunan 49 şahsa ise ‘Kumar Oynamak' suçundan 89 bin 131 TL idari para cezası uygulandı.

Mühürlenen kumarhanenin işletmecisi Ş.Y. isimli şahsa ise ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.