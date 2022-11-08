Kumar operasyonunda 74 bin 579 TL para cezası kesildi

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 41 şahsa, 74 bin 579 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kentte kumar ve tombala faaliyetlerini önlemeye yönelik Odunpazarı ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan çalışma kumar oynamaktan yakalanan 41 şahsa, 74 bin 579 TL idari para cezası kesildi. İkamette yapılan aramalarda çok sayıda tombala kartı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.D. isimli şüpheliye, kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçundan işlem yapılırken, adres ise boşaltılarak mühürlendi.