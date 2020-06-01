Kumar oynanan iş yerine polisten baskın

Eskişehir'de polis, kumar oynatılan ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi. Olayda iş yerinde bulunan 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, olay İhsaniye Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Alınan ihbarı değerlendiren ekipler, yapılan kontrolde iş yerinin daha önceden kumardan dolayı mühürlendiğini ve mührün kırıldığını belirledi. Ekipler, ruhsatsız olan iş yerine gerçekleştirdiği baskında içerideki 12 şahsın iskambil kağıtları ile oyun oynadıklarını tespit etti. İş yeri sorumlusu O.B. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, mühür fekki ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem yapıldı. Diğer 11 şahsa ise 'sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten' toplam 34 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri Tepebaşı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.