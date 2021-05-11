Kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza yazıldı

Eskişehir'de ruhsatsız iş yerlerinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan 144 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, kumar oynatıldığı öğrenilen İstiklal, Hoşnudiye, Erenköy, Cumhuriye, Arifiye ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerindeki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 144 kişiye toplamda 644 bin 358 lira ceza yazıldı.

Mühürlenerek kapatılan iş yerlerinin sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.