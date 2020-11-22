İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumar oynayan 20 kişiye toplam 87 bin lira ceza

Eskişehir’de sosyal mesafe kuralına uymayan ve kumar oynayan 20 kişiye toplam 87 bin 500 lira para cezası kesildi.

Eskişehir'de sosyal mesafe kuralına uymayan ve kumar oynayan 20 kişiye toplam 87 bin 500 lira para cezası kesildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesi tarafından oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir dernek binasına operasyon düzenledi. Kumarhaneye çevrilen dernek binasında bulunan 20 kişiye kumar oynamaktan 24 bin 500 lira, korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymamaktan ise 63 bin olmak üzere toplam 87 bin 500 lira ceza kesildi. Ayrıca dernek başkanı hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.