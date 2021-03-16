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Kumar oynayan 63 kişiye 481 bin 68 lira ceza yazıldı

Eskişehir’de daha önce mühürlendiği öğrenilen iki dernek binasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 63 kişiye yaklaşık yarım milyon liralık idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de daha önce mühürlendiği öğrenilen iki dernek binasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 63 kişiye yaklaşık yarım milyon liralık idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde bulunan ekipler, Erenköy ve Hoşnudiye mahallelerindeki daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki dernek lokaline baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 63 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 481 bin 68 lira ceza verildi.


Dernek sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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