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Kumar oynayanlara suç üstü, 17 bin 500 lira para cezası kesildi

Eskişehir’de kumar oynayan 4 kişi suç üstü yakalanırken, şahıslara 17 bin 500 lira para cezası kesildi.

Eskişehir'de kumar oynayan 4 kişi suç üstü yakalanırken, şahıslara 17 bin 500 lira para cezası kesildi.


Alınan bilgiye göre, Emek mahallesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir dernek binasına Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi paralı kumar oynarken suç üstü yakalandı. Polis ekipleri oyun kağıtları ile bin 356 liraya el koydu. Bunun yanı sıra ekipler oyun oynayan 4 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplamda 17 bin 500 lira para cezası uyguladı. İş yeri sahibi olan M.G.'ye ise ‘kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan işlem yapıldı.

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