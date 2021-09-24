İhlas Haber Ajansı

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Kumarhane operasyonunda 55 kişi yakalandı

Eskişehir’de dernek görünümlü bir binada kumar oynayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 55 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de dernek görünümlü bir binada kumar oynayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 55 kişiye para cezası uygulandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, dernek görünümlü bir binada kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine İstiklal mahallesinde belirlenmiş olan adrese baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralını ihlal edilerek, kumar oynadığı belirlenen 55 kişi hakkında idare para cezası uygulandı. Tespit edilen şahıslara toplamda 73 bin 480 lira para cezası kesilirken, mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusuna "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

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