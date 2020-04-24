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Kümbetli çiftçinin Ramazan bereketi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kümbet mahallesinde besicilik yapan Seydi Ay’a ait hoştayn ırkı inek, biri dişi biri erkek ikiz buzağı doğurdu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kümbet mahallesinde besicilik yapan Seydi Ay'a ait hoştayn ırkı inek, biri dişi biri erkek ikiz buzağı doğurdu.


Ramazan'ın ilk saatlerinde dünyaya gelen ikiz buzağların mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden çiftçi Ay; ''Mübarek aya saatler kala ikizler Ramazanı müjdeledi. Ramazan bereketiyle geldi çok sevindik. İneğimizin 5'ci doğumu bununla beraber 6 yavrusu olmuş oldu. İneklerin en verimli dönemi 3. buzağı ile 6. buzağı arasıdır''diye belirtti.

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