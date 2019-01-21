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Kümbetli gençler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kümbet mahallesindeki Kümbet Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri kar yağışı nedeniyle yabani hayvanların aç kalmaması için yaşam bölgelerine yem bıraktı.


Yoğun kar yağışlarının ardından Kümbet mahallesi Pınarlık kırsal alanında yaşayan yabani hayvanların aç kalmaması için Kümbet Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri Mahmut Tucer, Bilal Gülşen, Yakup Sarı, Okan Özdemir ve Halil Kılıçarslan tarafından doğaya yem bırakıldı. Kümbet Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği üyesi Mahmut Tuncer;''Soğuk kış gününde yabani hayvanlarımızın aç kalmaması için doğaya yem bıraktık. Bu etkinliğimizi gerçekleştirirken arkadaşlarımızla birlikte çok eğlendik. Kara batıp çıktık ama iyi bir şeyler yapmanın huzuru var içimizde bu etkinliklerimize devam edeceğiz''diye belirtti.

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