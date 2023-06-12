Kurban Bayramı öncesi besicilerin hazırlıkları hız kazandı

Eskişehir'de besicilik yapan Baran Türkmen, yaklaşan Kurban Bayramı'nın kendilerinin harman dönemi olduğunu söylerken, "Biz tamamen silaj, arpa yoncası ondan sonra tabi bunun içinde küspe olmaz diyorlar ama kesinlikle küpesiz besi olmaz pancar küspesi ve bizim olmazsa olmazlarımızdan kaya tuzu hayvanlarımız hepsinin önüne kaya tuzu var" diyerek hayvanların bakımı hakkında bilgi verdi.

Kurban Bayramı'na bir aydan daha az bir süre kalırken hayvan besiciliği yapan üreticilerin de tatlı telaşı başladı. Bu dönem besiciler arasında ‘harman dönemi' olarak adlandırılıyor. Satılacak olan kurbanlıkların bakımı kalan süre zarfında özenle gerçekleştiriliyor. Besiciler şap ve benzeri hastalıklara önlem olarak aşıları yaptırmaya dikkat ediyor.

Yaklaşık bin 500 hayvanıyla döneme giriş yapmayı planlayan üretici Baran Türkmen, yaptığı hazırlıklar hakkında konuştu. Hayvanlarının öğünlerine özen gösterdiğinin altını çizen Türkmen, hayvanların tedavisine de dikkat çekti. Son günlerde etkili bir biçimde baş gösteren sarılık ve şap hastalıklarından hayvanların korunması gerektiği konusunda uyaran tecrübeli üretici Türkmen, hayvanlarının aşılarını aksatmadığını belirtti. Muhtemel bir şap hastalığının yayılması durumda kurbanlık satışların durmasından korkulduğunu belirten Baran Türkmen, alıcıları hastalıklı hayvanları ayırt etmenin yollarından bahsetti.

“Harmanımız Kurban Bayramı müşterilerimizi bekliyoruz”

Kurban Bayramı öncesi yaptıkları bakım ve hazırlıklar hakkında bilgi veren Baran Türkmen, “Biz tamamen silaj, arpa yoncası ondan sonra tabi bunun içinde küspe olmaz diyorlar ama kesinlikle küpesiz besi olmaz pancar küspesi ve bizim olmazsa olmazlarımızdan kaya tuzu hayvanlarımız hepsinin önüne kaya tuzu var. Karma var sarılık aşısı bu aralar çok yaygınlaştı bu sarılık hastalığı. Onun için hayvanların içine girdiğimiz zaman önceliğimiz tedavi. Şap aşısı, düzenli 3 ya da 4 ayda bir zaten Tarım İl Müdürlüğü'nün programındadır devamlı yapılır. Bizim de harmanımız Kurban Bayramı müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.

“Akıntı ya da ağzında bir köpüklenme gibi bir durum varsa kesinlikle uzaklaşsınlar”

Kurban satışların yavaş yavaş hızlandığına değinen üretici Baran Türkmen, alıcıların dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında şöyle konuştu:

“Bize gelen talepler gayet olumlu. Bir kere çapa çok önemli, yani kurban kesecek bir adamın dini vecibelerini yerine getirmek için böyle güvenilir bir yerden alması lazım. Şuaralar Allah kimseye yaşatmasın ama çok kötü bir şap hastalığı var. Yani bir gittiğinizde bir hayvanın burnunda akıntı ya da ağzında bir köpüklenme gibi bir durum varsa kesinlikle uzaklaşsınlar. İkinci bir şap hastalığı olarak Türkiye'ye giriş yaptı, ikinci bir virüs oldu. Piyasayı olumsuz çok etkiler çünkü eğer şap olduğunu tespit ederse tarım il müdürlüğü hiçbir kurban sattırmaz. Tüm İslam aleminin Türkiye'mizin yaklaşan Kurban Bayramı kutlu ve mübarek olsun istiyorum. Rabbim herkesin keseceği kurbanları kabul etsin inşallah. Herkes bu dini vecibelerini bir şekilde yerine getirir.”