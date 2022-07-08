Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı denetimi

Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında denetim ve kontroller yapıldı.

Eskişehir'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, veteriner hekimler ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, hayvan pazarında denetim ve kontroller yapıldı. Kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlara ekipler tarafından bilgiler verildi. Ayrıca sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış, keçi ve koyun türü hayvanlarda bir yaşını bitirmiş olması gerektiği, koyunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli olacağı konuları da hatırlatıldı.

Bayram süresi boyunca da görevli personeller tarafından yol kontrollerinin devam edeceği, vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuzluklara ve yaşayabilecekleri sıkıntılara karşı hizmet vermeye devam edileceği bildirildi. Ayrıca kurbanla ilgili karşılaşılabilecek her türlü soru ve sorunların, hayvan satış ve kesim yerlerinde bulunan veteriner hekimlere iletilebileceği konularında hatırlatmalarda bulunuldu.