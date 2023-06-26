Kurban Bayramı öncesi mangal kömür satışları da arttı

Eskişehir'de yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte mangal kömürü satışları da arttı.

Kurban Bayramında mangalda kebap yapmak isteyen vatandaşlar, mangal kömürü satan esnafların yolunu tutuyor. Mangal kömürünün kilosu ise 18 TL'den satılıyor. Eskişehir'de yıllardır mangal kömürü satan esnaflarından Necip Tezcan, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi evine aldığı ilk şeylerden birinin mangal kömürü olduğunu belirtti. Tezcan, "Vatandaş kebap yemek için kömür alıyor. Mangal kömürü önceleri pek satılmıyordu. Şimdi Kurban Bayramı geliyor. Kurbanların kesilmesiyle et bol olduğundan kebap yapmak isteyen vatandaşlar yemek için kömür alıyor. Satışlarımız eskisine göre şua anda iyi gidiyor. Mangal kömürünü kilosu ise 18 liradan satıyoruz. Vatandaşlara tavsiyem işlerini son güne bırakmasınlar ve mangal kömür alırken meşe ağacından yapılmış kömürü tercih etsinler" diye konuştu.