Kurban Bayramı öncesi mangal kömürü satışları arttı

Eskişehir'de arefe günü alışverişe çıkan vatandaşlar mangal kömürü satan işletmelere akın etti.

Vatandaşların mangal alanlarına akın ettiği Kurban Bayramı öncesi mangal kömürü satıcılarında yoğunluk yaşanıyor. Eskişehir'de 50 senedir kömür işi yapan Cafer Uyanık, satışlardan memnun olduğunu söyledi. Mangal kömürüne olan ilgiden bahseden Uyanık, “Bayram üstü işlerimizde baya yoğunluk oluyor. Her sene böyledir. Milletimiz mangalı seven bir millettir. Kurban Bayramı'nda kurban etleri çoğaldığında etleri alıp pikniğe çıkarlar. Et mangal alanlarında oturacak yer kalmıyor. Kömürleri de gelip bizden alırlar. Biz hem vatandaşlarımıza hem de toptan dükkânlara satıyoruz. İşlerimiz iyi para da kazanıyoruz” dedi

“Fiyatta bir değişiklik olmadı”

Mangal kömürün fiyatında geçen senelere göre bir değişiklik olmadığını söyleyen Uyanık, “Yaklaşık 10 kiloluk bir poşeti kendimiz 35 liraya alıyoruz ve 40 bazen de 45 liraya satıyoruz. Fiyatlarda bu sene herhangi bir değişiklik yapmadık fiyatlarımız geçen senelerde olduğu gibidir” ifadeleri kullandı.

“Korona salgınına rağmen borçlarımı ödedim”

Salgından dolayı bu yıl zorluklara rağmen yine de işinden memnun olduğunu söyleyen Cafer Uyanık,“Bu sene salgınından dolayı biraz işler durgun oldu ama yine de işlerimizden razıyız. Ben bu yıl bu sorunlara rağmen devlet borcumu ödedim, çalıştım onu ödedim. Kurban Bayramı'nda daha da işler iyi oluyor. Razıyız işten yani” şeklinde konuştu.