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Kurban hareketliliği başlıyor

Eskişehir’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar hayvan pazarına getirilirken fiyatlar ise üreticilere göre geçen senelere göre normal seyrediyor.

Eskişehir'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar hayvan pazarına getirilirken fiyatlar ise üreticilere göre geçen senelere göre normal seyrediyor.


Eskişehir'deki hayvan pazarına 27 Temmuz tarihi ile büyük ve küçükbaş hayvanlar getirilmeye başlandı. Kurban Bayramı öncesi üreticiler pazara hayvanlarını yerleştirirken artık satışlar bekleniyor. Küçükbaş hayvanların fiyatları bin liradan başlayıp 2 bin 500 liralara kadar çıkarken büyükbaşta ise fiyatlar çift haneli rakamlara kadar çıkıyor. En ucuz büyükbaş hayvanın fiyatı 5 bin lira civarında seyrederken en pahalı hayvanın fiyatı ise 15 bin liraya ulaşıyor. Üreticiler ise yem gibi giderlerin artan fiyatları nedeniyle fiyatların da geçen seneye göre yükseldiğini belirtirken artışın normal olduğunu savundu.

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