Kurban kesiminde bunlara dikkat!

Kızılinler, kurbanlık alımlarının; belediyelerin kesim için izin verdiği yerlerden ya da veteriner hekimi kontrolündeki tarım işletmelerinden yapılması gerektiğini ifade etti. Mehmet Kızılinler, kurbanların; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından üreticiye her hayvan için özel olarak verilen pasaport belgesi ve şehir dışından geliyorsa da sağlık raporu kontrol edilerek alınması gerektiğini söyledi. Kurbanlık satıcısının ‘Veteriner hekimi kontrolü altında' ifadesine aldanılmaması gerektiğine dikkat çeken Kızılinler, kurbanlığı alırken işletmede veteriner hekimi bulunduğundan ya da veteriner hekiminin periyodik sağlık kontrollerini yapıp yapmadığından emin olunması gerektiğini aktardı. Kızılinler, damızlık değeri bulunan dişi hayvanların ve gebelerin kesiminin yasak olduğunu hatırlatarak, satın alınacak hayvanların, gebe olmadığı ve damızlık vasfının bulunmadığını gösterir veteriner hekimi onaylı rapor kontrol edilmesini istedi.

Küçükbaş alırken bunlara dikkat

“Küçükbaş kurbanlıklar, fiziksel olgunluğunu tamamlamış olmalı, en az bir yaşında bulunmalı ya da bir yaş görünümünde olmalı” diye konuşan Mehmet Kızılinler kurbanlık seçilirken bakılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Üzerlerinde kene gibi parazit bulunmamalı, burunda, gözde, ağızda anormal akıntı bulunmamalı, bakışları donuk olmamalı, aşırı saldırgan olmamalı, solunumu hırıltılı olmamalı, anal bölgesinde ishal kalıntısı bulunmamalı, özellikle sırt omurları dolgun olmalı.”

Büyükbaş kurbanlık en az iki yaşında olmalı

Mehmet Kızılinler büyükbaş kurbanlık için ise; “En az 2 yaşında olmalı, dişi kurbanlıklar için gebe veya yeni doğum yapmış olmamalı, her iki cinsiyetteki kurbanlıklar için vücudunun herhangi bir yerinde özellikle ayak ve bacaklarında şişkinlik ve topallık bulunmamalı.” dedi.

Kızılinler, büyükbaş hayvanlarda da göz, burun, ağızlarında ve cinsel organlarında anormal akıntı, özellikle ağız burun içi ve çevresinde, memelerinde yaralar bulunmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kurbanlıklar nasıl kesilmeli

Kurbanlıkların mutlaka belediyelerin ve valiliğin izin verdiği yerlerde veteriner hekimi kontrolünde kesilmesi gerektiğini dile getiren Kızılinler, kesim öncesinde ise hayvanın strese sokulmaması gerektiğini belirtti. Kesim sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise Başkan Mehmet Kızılinler, “Et kalitesi açısından temizlik ve hijyene dikkat edilmeli, kanın kesilen hayvanın vücudundan tamamen boşalmış olmasına dikkat edilmeli.” sözleri ile açıkladı.

Et tüketimi ne zaman ve nasıl olmalı

Kızılinler, etin hemen tüketilmesi halinde hazım problemine yol açabileceğini, ideal et tüketimi için en az 5-6 saat beklenmesi gerektiğini söyledi. Buzdolabına koymadan önce güneş görmeyen ve hava akımı bulunmayan yerde 14 derece hava sıcaklığında en az 24 saat bekletilmesi gerektiğini belirten Kızılinler, dondurulup çözündürülen etlerin tekrar dondurulması mümkün olmayacağı için, dondurulmadan önce bir defada tüketilebilecek parçalara bölünmesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Kızılinler, “Ette haricen kirlilik varsa o kısım yüzülerek veya kesilerek uzaklaştırılmalıdır, et mecbur kalınmadıkça yıkanmamalıdır.” dedi. Kızılinler, kırmızı et henüz çok tazeyse bu durumda hızlı şekilde soğuyarak sertleşmesinin engellenmesi için et mevsim şartlarına bağlı olarak 3-10 saat kadar serin havadar kapalı ortamda bekletilerek kanının akıtılmasını, dinlendirilmesini ve ortam sıcaklığına yavaş yavaş gelmesi gerektiğini vurguladı.

Etler buzdolabında bekletilerek çözünmeli

Etin nasıl saklanması gerektiğini ise Kızılinler şöyle anlattı:

“Buzdolabına kuşbaşı 2-3 gün, biftek 3-5 gün, kıyma ve sakatat 1-2 gün, pişmiş et ve et yemekleri 3-5 gün saklanabilir, çiğ ve pişmiş etler farklı kaplarda saklanmalı, birbirleriyle temas ettirilmemelidir. Kırmızı et derin dondurucuda -18,-32 santigrat derecede 6-12 ay kadar saklanabilir. Dondurucudan çıkarılan etler buzdolabında bekletilerek çözünmeli, oda sıcaklığında bekletilerek hızlı çözdürmeden kaçınılmalıdır.”