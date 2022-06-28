Kurbanlık hayvan alırken dikkat

İl Müdürü Gümüş, kurbanlık alırken pazardaki satıcının yani üreticinin gerçekten bu kurbanları kendisinin üretip üretmediğini, aldığı yeri, nereden getirdiğini, kurbanların kaç yaşında olduğunu ve küpe numaralarını sistem üzerinden kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Cep telefonundan sorgulama imkânı bulunmayan vatandaşlarımızın, hayvan pazarlarında görevli veteriner hekim arkadaşlarımızdan gerekli yardımı alabileceklerini belirtti.

“Kurbanlığa dair bilgiyi cep telefonundan öğrenebilirsiniz”

Kurban Bayramı'nda kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan alırken oldukça dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Gümüş, “TÜRKVET mobil uygulaması sayesinde alacakları kurbanlığa dair bilgiyi cep telefonundan öğrenebilirler. TÜRKVET mobil uygulamasını telefonlarına yükleyerek, alacakları kurbanlığa ait küpe numaralarından ırk, yaş, cinsiyet, yapılan aşıları sorgulayarak sağlıklı ve kayıtlı kurbanlık hayvanları güvenle alabilirler” dedi.

“Kesim alanlarında kesim işlemleri yapılmalı”

Kurban kesim alanlarının dışında kurban kesilmemesi gerektiğini belirten Gümüş, hayvan sağlığı ve refahına uygun olan kesim alanlarında kesim işlemlerinin yapılmasının toplum sağlığı açısından önem arz ettiğinin altını çizdi. Kurban ibadetinin dini bir vecibe olduğunu belirten İl Müdürü Gümüş, kurban kesildikten sonra atıkların bir çukura gömülerek, insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Ayrıca Kurban bayramı sürecinde İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurbanlık hayvanlar için belirlenen kesim yerlerinde sığır tüberkülozu hastalığı resmi veteriner hekim tarafından tespit edildiğinde, sığır karkasının değerinin tazminat olarak ödeneceğini ifade etti.