'Küreseliz' projesinde otel denetimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler" projesinin turizm sektörü ve otellerden oluşan ilk etabında, katılımcı otellerin denetimleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin küresel amaçlar çerçevesinde başlattığı “Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi” devam ediyor. İşletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak, daha sürdürülebilir olmalarını amaçlayan proje çerçevesinde ilk olarak oteller ele alındı. Projeye dahil olan otellerin sürdürülebilirlik yolculuklarında politikalarını ve yönetim planlarını iş stratejilerine, işletme süreçlerine ve kalite standartlarına entegre etmesi bekleniyor. Otellerden; çevre yönetimi, satın alma-pazarlama, yönetim-kurumsal kapasite, sosyal sorumluluk olmak üzere 4 başlıkta geliştirilen kriterlere uyum sağlanması amaçlanıyor. İşletme faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yürütmek isteyen oteller, Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikası'na sahip olmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Denetimler devam ediyor

Projede katılımcı oteller için denetleme aşaması devam ediyor. Denetimlerde kriterlere uyum sağlama sürecine giren otellerin denetimlerini yapmak üzere bir değerlendirme kurulu oluşturuldu. Turizm odaklı sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri ve Tepebaşı Belediyesi'nden uzmanların yer aldığı kurul, otellerin sürdürülebilirlik faaliyetlerine uyumlarını denetliyor.

Denetleme kurulu bazı otellerde incelemelerde bulundu. Denetleme kurulunda ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Sarı, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başar, SKAL Derneği'nden Prof. Dr. Gökçe Yüksek, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Güldemir, Eskişehir SKAL Derneği Başkanı Ufuk Özkaratay, TÜRSAB BTK Bölge Başkanı Özgür Ersoy yer aldı.

Projeye katılan otellerde denetim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.