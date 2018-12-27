Daha önce Spor İşleri Müdürlüğü ve Halk Merkezlerinin atölye katılımcıları için erken yılbaşı kutlaması düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, bu kez Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü tarafından açılan atölyelerde eğitim gören kadınlarla bir araya geldi. Eskişehir'in sevilen sanatçılarından Mesut Gürgin'in sahne aldığı kutlamaya katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili sunum da yapan Başkan Kurt, “5 yılda, Ak Parti'nin 10 yılda yaptığının 2 katı hizmete imza attık” dedi.

Odunpazarı Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan atölyelerde eğitim gören kursiyerler için erken yılbaşı eğlencesi düzenledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı yılbaşı kutlamasında, Eskişehir'in sevilen sanatçısı Mesut Girgin sahne aldı. Yılbaşı kutlamasına katılan yüzlerce kadın, doyasıya eğlendi.

Erken yılbaşı kutlamasında konuşan Başkan Kurt, herkesin yeni yılını kutladı. Başkan Kurt, 2019'un Eskişehir'e ve Türkiye'ye güzellikler ve başarı getirmesini diledi. “Sizler bizim atölyelerimizde bilmediğiniz yeteneklerinizi keşfediyorsunuz, bizler de o yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı oluyoruz” diyen Başkan Kurt, imkansız diye bir şeyin olmadığını vurguladı. Öğrenmenin yaşının olmadığını belirten Başkan Kurt, “50 yaşında da müzik öğrenilebilir 10 yaşında da, ama Türk eğitim sistemi çarpık bir sitem olduğu için bizler yeteneklerimizi çocukluğumuzda keşfedemiyoruz. Belli bir zamandan sonra hatta birçoğunuz emekli olduktan sonra Odunpazarı Belediyesi'nin açtığı atölyelerde kendi yeteneklerini görüyorsunuz. Ben, bu gayretiniz için hepinizi kutluyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız” dedi.

2014 yılının Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Odunpazarı Belediyesi'ne başkan seçildikten sonra kendilerine teslim edilen her kuruşun hesabını verdiklerini söyleyen Başkan Kurt, 5 yılı geride bıraktıklarını dile getirdi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinde Odunpazarı Belediye Başkan Adayı olduğunu kaydeden Başkan Kazım Kurt, “Şimdiye kadar bize verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu desteğin devam edeceğine inanıyorum. Eskişehrimizi, aydınlık şehrimizi daha da geliştirebilmek için hep birlikte yeniden başlayalım. Hem Odunpazarı, hem Tepebaşı hem Büyükşehir'de, ama diğer ilçelerde de destekleriniz bekliyoruz” dedi.

Konuşmasından sonra Odunpazarı Belediyesi'nin 5 yıl boyunca hayata geçirdiği projelerin sunumunu yaptı. Başkan Kazım Kurt'un gerçekleştirdiği sunumdan sonra Mesut Girgin sahne aldı. Girgin'in söylediği şarkı ve türkülerle doyasıya eğlenen kadınlar, yeni yıl için moral depoladı.